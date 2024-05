Incubo Sinner dovrà farlo un’altra volta

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 30 maggio 2024) Per Jannikè un vero e proprioche spera non si ripresenti più: l’altoatesinoancora unaBuona anche la seconda. Dopo aver superato Eubanks, Janniksi è liberato in tre set anche di Gusquets ed è approdato al terzo turno del Roland Garros. Uno slam che potrebbe rappresentare un momento storico per il tennis italiano e per la carriera del 24enne: in ballo, infatti, c’è la possibilità di diventare numero uno del ranking, cosa che per un tennista tricolore non è mai successa nella storia di questo sport. Molto dipenderà dal cammino cheriuscirà a fare sulla terra rossa parigina, ma anche su quel che sarà il percorso dell’attuale leader del ranking mondiale: Novak Djokovic. Il serbo è costretto ad arrivare almeno in finale per non vedersi superare in classifica, indipendentemente da quel che farà