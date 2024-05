Incredibile | soggetto colpito da ictus riesce a parlare grazie all’IA

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) La tecnologia continua a fare passi da gigante e l’ultima frontiera raggiunta dlascia letteralmente tutti senza parole Pancho, un giovanedaa soli 20 anni, ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà che derivano dalla paralisi di gran parte del corpo. Tuttavia, a 30 anni la sua vita può rifiorireall’incontro con Edward Chang, neurochirurgo di spicco presso l’Università della California di San Francisco. Ai nella lotta agli-Ansa- Notizie.comChang e il suo team hanno avviato uno studio rivoluzionario che ha visto Pancho protagonista: gli sono stati impiantati chirurgicamente degli elettrodi sulla corteccia cerebrale per registrare l’attività neurale e tradurla in parole visualizzabili su uno schermo. IA: la tecnologia innovativa al servizio del linguaggio Questo esperimento segna un traguardo importante nel campo delle neuroprotesi per il ripristino del linguaggio.