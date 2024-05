Incredibile ma vero | la finale di Coppa d’Africa per amputati finisce a stampellate in faccia – Domeniche bestiali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Consequenzialità. La parola d’ordine di queste ultime battute dità domenicale è questa: ogni azione ha delle conseguenze, ovviamente anche sui campi. E quindi se ad esempio si mangia salato subito dopo si avrà sete, basta capirlo e intervenire prontamente per rimediare. Se invece non si raggiunge un obiettivo si diventa tristi. Normale. Ma come al solito siamo nelle, ci sono le solite storture: un buffetto amichevole diventa una sorta di colpo mortale, un cartellino giallo carta straccia, una stampella un’arma contundente. IL RINFRESCO Tempo di banchetti, prima che di playoff e playout, e i banchetti in Campania si sa sono una cosa serissima. Non può mancare nulla, dolce, salato e ovviamente visto il caldo le bibite.