Incidenti stradali a catena per le invasioni di cicale e grilli mormoni È terrore in Nevada

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’invasione dellenon è un fenomeno nuovo per gli Stati Uniti nel mese di maggio, ma quest’anno la situazione è davvero preoccupante. Oltre alle, innocue per l’essere umano, ma molto fastidiose, in questo periodo si sono aggiunti i. Quest’esemplare sta seminando il panico soprattutto nello stato del, dove i funzionari hanno dichiarato che hanno causato diversisu un’autostrada interstatale durante il fine settimana. Le fastidiose creature assomigliano a grosse cavallette e sono note in alcune parti degli Stati Uniti occidentali per apparire, a volte, in enormi sciami in grado di coprire completamente il lato di un edificio o un intero tratto di strada. Nonostante il Dipartimento dell’Agricoltura delaffermi che le popolazioni disiano diminuite negli ultimi anni, nella maggior parte delle località del, soprattutto nelle due contee di Eureka ed Elko, sono rimaste grandi come non lo sono mai state.