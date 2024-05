Incidente stradale sull’A1 | camion ribaltato coinvolge autovettura ferma

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 30 maggio 2024) Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti per un graveavvenuto sull’autostrada A1, in direzione nord, al chilometro 352. Un, che trasportava olio, si èndo un’che erain corsia di emergenza. L’allarme è stato lanciato poco dopo l’, e i Vigili del Fuoco si sono prontamente recati sul luogo per prestare soccorso. La scena si presentava complessa a causa del ribaltamento dele della fuoriuscita di olio sulla carreggiata, che ha reso l’area particolarmente pericolosa e scivolosa. Il conducente del, rimasto intrappolato nella cabina del veicolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco. Nonostante le difficoltà, i soccorritori sono riusciti a liberarlo e a consegnarlo alle cure del personale sanitario presente sul posto.