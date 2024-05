Incidente in stazione bloccata la Milano-Piacenza | c’è un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giovedì mattina, 30 maggio, un drammaticoha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale. L’è avvenuto poco prima delle 9, come riportato dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (Areu). Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polfer. Nonostante gli sforzi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona coinvolta. Al momento non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un.Leggi anche: “Pasta con grano italiano”: ecco la classifica per evitare sorprese Disagi alla circolazione Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha comunicato che la circolazione ferroviaria è stata sospesa nelladi Lodi, provocando rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni sulle linee-Lodi-, Saronno-Lodi-e Mantova-Cremona-Lodi-