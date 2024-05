Incidente in A1 tamponamento tra auto e camion | un ferito in ospedale lunghe code verso nord

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 – Un altro giorno di disagi in A1. Poco prima delle ore 15 si è verificato unall’altezza del km 353 tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze. Si è trattato di untra. Il bilancio è di un, un uomo di 65 anni trasportato fortunatamente non in gravi condizioni al pronto soccorso della Gruccia a Montevarchi. Sul posto sono intervenuti un’infermierizzata di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico nel tratto in direzioneè andato in tilt.strade per l’Italia comunica che si registrano 7 chilometri di coda con la circolazione che defluisce su due corsie. In direzione opposta,sud, si registrano tre chilometri di coda per curiosi tra Valdarno e Arezzo.