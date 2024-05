Incidente durante un’esercitazione | muoiono tre finanzieri del Soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tre giovani militari deldella Guardia di finanza (Sagf) sono morti ieri, mercoledì 29 maggio, in unavvenuto a Val Masino, in provincia di Sondrio. Le vittime sono tutte originarie di Sondrio e provincia: si tratta di Luca Piani, 33 anni, che lascia un figlio di tre anni; Alessandro Pozzi, 24 anni; e Simone Giacomelli, 23 anni. Il primo era in forza alla stazione Sagf di Sondrio, mentre gli altri due facevano capo alla stazione di Madesimo. I tre sono precipitati da una parete rocciosa mentre stavano facendoin cordata sul cosiddetto Precipizio degli Asteroidi, nel territorio comunale di Val Masino. Hanno fatto un volo di circa 30 metri sotto lo sguardo impotente di due colleghi impegnati in un’altra cordata.