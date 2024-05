Incidente all' Airshow | Solidarietà per i Figli del Co-Pilota Deceduto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 30 maggio 2024) L'Aquila - I colleghi di Paolo Dal Pozzo, il 41enne co-dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila tragicamente scomparso durante l'di Preturo, hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia. La campagna ha raccolto circa 50.000 euro in soli due giorni. «Paolo era un collega leale e un amico sincero, dedito alla famiglia e al lavoro», scrivono i promotori. «Sua moglie Alessandra e i suoi due bambini erano tutto per lui». Dal Pozzo, residente a Cardano al Campo (Varese), lavorava spesso presso la base di elisoccorso a Marina di Pietrasanta, in Versilia, e in Abruzzo. Nel frattempo, l'indagine sull'procede con tre persone indagate per omicidio colposo: il conducente dell’autocisterna, M.C., il suo datore di lavoro, M.