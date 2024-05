Incidente ad Amsterdam morta persona risucchiata dalle turbine del motore di un aereo Klm nella pista di Schiphol aperta inchiesta

Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

Il velivolo è un Klm ed era pronto per partire per Billund, in Danimarca. Incidente ad Amsterdam nell'aeroporto internazionale di Schiphol, una persona è morta dopo essere stata risucchiata dalle turbine del motore di un aereo in funzione sulla pista.

