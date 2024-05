Fonte : teleclubitalia di 30 mag 2024

. it, il giovanissimo viaggiava in L'articolo Incidente a Secondigliano, Antonio muore a 16 anni nei pressi del carcere Teleclubitalia. Incidente a Secondigliano, Antonio Milo muore a 16 anni nei pressi del carcere Come anticipa Internapoli. Ennesima tragedia della strada ieri sera a Secondigliano, nei pressi della casa circondariale: un ragazzo di appena 16 anni, Antonio Milo, è deceduto dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e due auto.

