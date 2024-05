Fonte : teleclubitalia di 30 mag 2024

. Il giovane è deceduto pochi minuti dopo lo schianto, probabilmente a causa della perdita di controllo del mezzo. Si chiamava Arcangelo Riposo, il 17enne di Terzigno che ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente stradale a San Giuseppe Vesuviano, in via Croce Rossa, mentre era alla guida del suo scooter.

Incidente a San Giuseppe Vesuviano | morto Arcangelo giovane promessa del teatro