Fonte : quifinanza di 30 mag 2024

Sotto il faro dei pm c’è anche un provvedimento firmato da Signorini che avrebbe favorito la Santa Barbara Srl, di cui Vianello deteneva il 54% di quote, specializzata in sicurezza nel porto. Sessione segreta per esaminare le infiltrazioni mafiose L’incontro del Procuratore di Genova, Nicola Piacente, convocato dalla Commissione antimafia per discutere dell’infiltrazione della criminalità organizzata nelle relazioni con i politici, è stato secretato.

Inchiesta Liguria presto il voto per la sfiducia a Toti indagini su infiltrazioni mafiose