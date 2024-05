Inaugurato scooter elettrico per persone con disabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Unototalmente gratuito per poter permettere allecon- o a chi ha avuto piccoli o grandi infortuni - di visitare la nostra città in piena autonomia e comodità. Questa la bella iniziativa promossa da Rotary Club Lucca, Comune di Lucca e Metro che questa mattina, al Centro di accoglienza turistica in Piazzale Verdi, hannoil mezzo che sarà possibile prenotare direttamente dal sito del Comune. Lo, che ha un’autonomia di circa 60 km e una velocità regolabile, sarà messo in carica e controllato periodicamente grazie alla disponibilità della società Metro srl. Per prenotarlo è davvero semplice: basterà collegarsi al sito del Comune e verificarne la disponibilità. Una volta prenotato potrà essere ritirato con la carica completa direttamente dal Centro di accoglienza turistica.