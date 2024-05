Fonte : liberoquotidiano di 30 mag 2024

“Proprio pochi giorni fa è stato approvato l'accordo territoriale che consentirà l'ampliamento della fiera, un regalo straordinario per tutta Rimini, una città orientata a uno stile di vita sano: RiminiWellness non può avere città migliore per esprimersi -dice Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini-.

Inaugurata Rimini Wellness per 4 giorni un intero territorio vocato al benessere