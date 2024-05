In uno strano omaggio a Lady Diana durante un recente concerto a Birmingham la rapper americana ha chiesto al pubblico di osservare un minuto di silenzio per la sua cara amica Ma le due donne non si sono mai incontrate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 30 maggio 2024) Reduce da un arresto in Olanda, la scorsa settimana, con l’accusa di aver trasportato droghe leggere, Nicki Minaj era stata costretta a cancellare una data del suo tour inglese, a pagare una multa salata e a scusarsi pubblicamente con i suoi fan. Ma a, in Inghilterra, ha fatto notizia anche per un altro motivo, alquanto bizzarro: ha interrotto ilper ricordarecon undi, definendola «la mia». Le due, in realtà, non simai conosciute. In mostra a Hong Kong prima dell’asta gli abiti diX LoTutto è successo quando la41enne ha risposto ad alcuni fan tra ilche avevano detto di essere arrivati dal Galles.