In pochi mesi 23 furti per un bottino da un milione di euro | sgominata la banda dei negozi

(Di giovedì 30 maggio 2024) Hanno messo a segno oltre 23 grossiinine aziende commerciali, tra Veneto e Lombardia (provincia di Bergamo compresa) i sette uomini di nazionalità romena arrestati nella mattinata di giovedì (30 maggio). La, secondo gli inquirenti, avrebbe compiuto tutti i colpi in un tempo brevissimo: circa nove. L’indagine dell’Arma, svolta tra febbraio 2022 e aprile 2023, ha collegato al gruppo 23 colpi a depositi e magazzini di merce facenti capo ad aziende di abbigliamento e accessori firmati nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Cremona, Mantova, Bergamo e Reggio Emilia. Ildeiè stato calcolato in oltre 1,1 milioni di, 300mila dei quali sono stati restituiti alle vittime. I destinatari della misura cautelare emessa con ordinanza dell’autorità Giudiziaria di Venezia sono stati portati in carcere a Bergamo e a Venezia.