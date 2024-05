Fonte : fanpage di 30 mag 2024

. E questa situazione grava pesantemente sulle aspettative lavorative dei più giovani. A dirlo è una ricerca di 'Save the Children', da cui emerge la sfiducia e il timore dei ragazzi per ciò che li attende nel futuro. Nel nostro Paese quasi un adolescente su dieci tra i 15 e i 16 anni vive in condizioni di grave povertà materiale.

In Italia un adolescente su dieci vive in povertà | “Non hanno aspettative e hanno paura del futuro”