In Italia 1 giovane su 10 vive in povertà e il 67% vede nero

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI - Allarmetra i giovanissimi: intra i ragazzi di 15 e 16 anni quasi uno su 10 (9,4%)in condizioni die tra questi il 67,4% teme che il futuro lavorativo non gli consentirà di uscirne. È quanto emerge dalla ricerca 'Domani (Im)possibili' di Save the Children, presentata a Roma all'Acquario Romano. Tra quanti vivono inpiù di uno su quattro ritiene che non concluderà la scuola, a fronte dell'8,9% dei loro coetanei. L'occasione per presentare il rapporto è stata l'apertura di "Impossibile 2024 - Costruire il futuro di bambine, bambini e adolescenti", la biennale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Ong a cui è stata conferita la medaglia del Presidente della Repubblica. Dalla ricerca, sottolinea Save The Children, si rileva "un drammatico divario nelle aspettative per il futuro tra i ragazzi in condizioni dirispetto ai loro coetanei più abbienti" e per questo è "indispensabile un piano strategico di lungo periodo e investimenti certi per contrastare laminorile e restituire fiducia e aspirazioni ai giovani".