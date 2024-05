Fonte : fanpage di 30 mag 2024

. La card è rivolta alle famiglie numerose con un Isee sotto i 15mila euro che non ricevono altri sostegni - disoccupazione, Assegno di inclusione - per l'acquisto di alimenti, carburanti o abbonamenti dei trasporti. La carta Dedicata a te era stata lanciata lo scorso anno dal governo Meloni, e nelle prossime settimane è atteso il decreto che sblocchi i fondi per quest'anno.

In arrivo la nuova carta acquisti spesa da 460 euro i requisiti per ottenerla e cosa si può comprare