Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

. Così, ieri mattina a Modena, due studenti di un istituto superiore hanno salvato la vita a un uomo, un pensionato. . Sui telefonini di due ragazzi, diciottenni, è scattato l’allarme dell’applicazione collegata al 118 per le emergenze: sono corsi fuori dall’aula, dove stava terminando la lezione, per prendere il defibrillatore della scuola e precipitarsi dalla persona che si trovava in arresto cardiaco.

In arresto cardiaco al bar salvato da due studenti allertati da un' app