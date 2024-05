Impresentabili 32 i candidati alle amministrative segnalati dalla Commissione antimafia Anche membri di giunte sciolte per mafia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sono 32 iprossime elezionigiudicati ‘’ secondo il codice di autoregolamentazione delle candidature. Lo ha annunciato Chiara Colosimo, presidente della, durante un’audizione a Palazzo San Macuto. La Direzione nazionaleaveva segnalato inizialmente 71, ma laha valutato che solo 32 di loro si trovano in situazione di conflitto con il codice. Oltre a questi, laha identificato altri 13che hanno ricoperto la carica di sindaco o sono stati componenti della giunta in sette comuni sciolti per. “Tra i 32come ‘’ secondo il codice di autoregolamentazione, abbiamo aggiunto 13che abbiano ricoperto la carica di sindaco e di componente della giunta, limitatamente ai comuni sciolti secondo l’articolo 143 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000,” ha specificato la presidente Colosimo.