Imperatore pone una domanda | è rischioso lo sforzo economico del Napoli per Conte?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024): ”Laè corretta, ma come si dice adobbiamo fare pace con le nostre teste. Non spendeva e ci si lamentava, ora pare che De Laurentiis voglia investire tanto” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Vincenzo. Queste le sue parole:: ”Se èlodelper? …” “Se èlodelper? Laè corretta, ma come si dice adobbiamo fare pace con le nostre teste. Non spendeva e ci si lamentava, ora pare che De Laurentiis voglia investire tanto. De Laurentiis per quello che ha detto e sta facendo dovrebbe contare investimenti sui 300/400 milioni di euro. Ilha questo forza finanziaria che potrebbe essere sostenibile nel caso in cui i risultati sportivi arrivino dalla prossima stagione.