Impanatura per le cotolette | come farla in modo impeccabile!

(Di giovedì 30 maggio 2024)per lein! Può accadere che la panatura si sfaldi in cottura, staccandosi e vanificando i nostri tentativi. Ma ci sono dei piccoli accorgimenti che ci permetteranno di non incorrere in questo misfatto. Per quanto riguarda la scelta della carne,tutti sappiamo la milanese, vuole la costoletta di vitello, leggermente più spessa e molto gustosa. Ma possiamo scegliere delle fettine di pollo, chiediamo un taglio non troppo sottile, né troppo spesso, per una cottura uniforme e per evitare di seccarle troppo. Anche il tacchino si presta a questo genere di preparazione. Se, però, desideriamo un piatto più saporito, indirizziamoci sulla lonza di maiale. Possiamo cuocerle in forno, in friggitrice ad aria o in olio vegetale, di oliva o di semi, mentre la milanese va rigorosamente cotta nel burro.