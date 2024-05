Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Durante un evento di raccolta fondi per la sua campagna elettorale, Donald Trump ha detto che, se fosse stato lui il presidente degli Usa, “avrebbe bombardato Mosca in risposta all'invasione in Ucraina e avrebbe attaccato Pechino se la Cina avesse invaso Taiwan”. Parole pronunciate ad un evento a porte chiuse, solo per i suoi finanziatori.