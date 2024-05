Ilary Blasi ha fretta di divorziare da Totti | nozze con Bastian vicine?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Che trae Francesconon ci siano possibilità di ricongiungimento è fatto ben noto a tutti. I due sono impegnati nelle varie cause civili finalizzate ad ottenere la separazione, poi il divorzio formale e, inoltre a gestire tutte le altre faccende rimaste irrisolte tra di loro, come mantenimento figli e altro. Ad ogni modo, in queste ore è trapelata una notizia piuttosto interessante che riguarda una decisione presa da. La donna pare stia facendo di tutto per afre i tempi necessari per l'ottenimento della separazione da quello che, legalmente, risulta essere ancora suo marito. Questa decisione sarebbe stata presa dalla donna qualche mese fa, tuttavia, è stata resa nota solo in queste ore mediante il Quotidiano La Repubblica.