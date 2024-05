Ilaria Salis minacce dai naziskin ungheresi | indirizzo online e promessa di una cosina gradita Allarme di Giuristi democratici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024), l’insegnante lombarda detenuta in Ungheria da oltre tredici mesi e recentemente posta agli arresti domiciliari a Budapest, è sotto minaccia. L’dove si trova ai domiciliari è stato “pubblicato su un sito di estrema destra ungherese” con “la dedica speciale e l’offerta di una ‘‘”, secondo quanto denunciato dai, designati osservatori internazionali al processo in corso. Il 24 maggio, durante un’udienza, il giudice Jozsef Sos aveva infatti letto ad alta voce l’di, rendendo pubblica una informazione che doveva rimanere segreta. Subito dopo, Sos ha ordinato ai presenti di non divulgarlo, ma ormai la sicurezza die della famiglia italiana che la ospita era stata com