Ilaria Salis le sue catene in aula ‘un inferno’ | Ciò che mi ha turbato di più è il loro rumore

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo 466 giorni di detenzione,sta finalmente tornando a una parvenza di normalità, anche se il cammino è ancora lungo. Suo padre Roberto, parlando da Palermo, ha descritto le condizioni attuali della figlia, ora agli arresti domiciliari a Budapest. Ha spiegato cheè ancora molto provata e debole, probabilmente anemica, e l’alimentazione in carcere non ha certo aiutato. La famiglia mantiene un contatto costante grazie alla possibilità di comunicare in qualsiasi momento.Leggi anche:in tribunale senzama il giudice rivela l’indirizzo: la protesta del padre: “Leai piedi e alle mani in? È stato un inferno” Il processo diè stato aggiornato al 6 settembre. La famiglia sta cercando di evitare un’altra udienza a Budapest, con l’obiettivo di far trasferire il processo in Italia, dove sperano che possa essere trattato in modo più conforme alla realtà dei fatti di cui è accusata.