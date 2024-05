Il voto non è l’obiettivo della scuola ma un mezzo per salire in alto La riflessione dello scrittore Erba

Fonte : orizzontescuola di 30 mag 2024

La riflessione dello scrittore Erba. L'articolo “Il voto non è l’obiettivo della scuola, ma un mezzo per salire in alto”. . Su Avvenire un contributo dello scrittore e insegnante Marco Erba riflette sul significato del voto, considerando che ci avviciniamo alle pagelle di fine anno (e agli esami di Stato).

