Il vittimismo dei prepotenti dovrebbe sempre allarmarci

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’esclusione di Roberto Saviano dalla delegazione italiana alla Fiera del libro di Francoforte, dove il nostro paese sarà ospite d’onore, è stata giustificata dal commissario Mauro Mazza con un argomento che negli ultimi tempi abbiamo sentito più volte e suonafasullo, ma qui appare particolarmente incongruo: «Saviano non ci sarà perché, da un lato, abbiamo voluto dare voce a chi finora non l’ha avuta. Dall’altro, tra i criteri che ci hanno ispirato, c’è stato anche quello di scegliere autori le cui opere fossero completamente originali, quindi si è fatto questo tipo di scelta». Per quanto riguarda il secondo criterio, con quel «completamente originali», non penso sia necessario l’intervento di Sherlock Holmes per accertarne l’autenticità.