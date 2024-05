Fonte : distantimaunite di 30 mag 2024

Mette in luce la natura effimera della fama e la rottura del patto di fiducia non scritto con i follower. La giustificazione dell’errore di comunicazione non se la beve nessuno. Il mito del “vaso di Pandora” è spesso usato come metafora per indicare un atto o una decisione che, sebbene sembri innocuo, può portare a conseguenze disastrose e irreversibili.

Il vaso di Pandoro | Lucarelli svela l’illusione social dei Ferragnez