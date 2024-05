Il valzer sui crediti Mps. Le imputazioni coatte davanti a un altro gip. In Borsa brusco calo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Siena, 30 maggio 2024 – ’Tot capita, tot sententiae’: serve il ricordo di Cicerone, il brocardo ’tante teste, tanti pareri’ per provare a comprendere il corto circuito legale, il loop giudiziario su Banca Mps, innescato dall’ordinanza del gip di Milano Teresa De Pascale sull’imputazione coatta per l’ex ad Marco Morelli e gli ex presidenti Stefania Bariatti e Alessandro Falciai, assieme agli ex dirigenti Nicola Clarelli e Arturo Betunio. I pm Giovanna Cavalleri e Cristiana Roveda, che più di un anno fa avevano chiesto l’archiviazione sulla vicenda degli accantonamenti per ideteriorati Mps, ora dovranno riformulare l’imputazione entro 10 giorni, per falso in bilancio e false comunicazioni sociali per i bilanci 2016 e 2017. Ma saranno liberi,a un giudice diverso dalla De Pascale, di chiedere ’il non luogo a procedere’, ribadendo la loro convinzione di non sussistenza dei fatti.