Il tram divide i cittadini di via Ugo Bassi a Bologna | Il Comune dovrà sostenerci di più

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Nel mese di luglio i lavori delarriveranno in via Ugo, che resterà chiusa in tre diverse fasi fino al prossimo anno, e in via Indipendenza, dove il cantiere si svolgerà chiudendo una parte per volta. Tuttavia, il Sogno d’una notte di mezza estate di Nicole Guizzardi del negozio ‘Polvere di Stelle’ in via Indipendenza, è che questo "progetto venga abbandonato". "Creerà tanti danni qui agli esercenti – spiega Guizzardi – e i ristori messi a disposizione dall’amministrazione sono molto scarsi. Dovrebbero aiutare maggiormente noi che lavoriamo nelle zone cantierizzate". La proposta che arriva da Beatrice e Cristina di ‘Natalia Bimbi Bimbi’ in via Ugo, invece, è quella di "aumentare gli operai nel cantiere e diversificare i turni per terminare prima i lavori e contenere i disagi".