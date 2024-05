Il Signore degli Anelli | Gli anelli del Potere Stagione 2 Rory Kinnear sarà Tom Bombadil

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 30 maggio 2024) Prime Video ha svelato che l’attore premiato con il Laurence Olivier Award(film di James Bond, The Imitation Game) si è unito al cast della secondade Il: Glidel, con l’obiettivo di interpretare Tom, uno dei personaggi di J.R.R. Tolkien più amati dai fan. Precisiamo immediatamente che la secondade Il: Glidelverrà rilasciata in esclusiva su Prime Video il 29 agosto 2024, come rivelato dal trailer con data d’uscita. Questo annuncio arriva dopo molte speculazioni online, dato che il misterioso e gioviale Tomè amato dai fan di Tolkien da decenni. Visto il suo ruolo in molti momenti chiave della storia, l’assenza del personaggio da altre trasposizioni sullo schermo della Terra di Mezzo è stata spesso oggetto di forti discussioni.