Il saggio di Lilli Gruber sul mondo dell’hard | non ne condivido l’approccio generico

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il recentissimodi(Non farti fottere, Rizzoli, 2024) potrebbe intitolarsi, per parafrasare Mordecai Richler, “la versione di” sul. Un libro che denuncia, sin dal titolo, come l’autrice affronti il tema della pornografia. Anche l’epigrafe iniziale rafforza il concetto di un documento a tesi, ovvero una apocalittica frase estrapolata da un racconto di Myths of the Near Future dello scrittore inglese J.G. Ballard: “Un diffuso apprezzamento per la pornografia è il modo che la natura usa per avvertirci che siamo a rischio di estinzione”. Ballard raccontava undistopico, fatto di città disastrate, “modernità deformate e sesso feticizzato” che, ci auguriamo, restino almeno per ora sulle pagine dei suoi racconti.