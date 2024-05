Il ricordo di Ancelotti per Di Bartolomei | Capitano vero ed esempio per tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) «Agostino losempre con molto affetto. Credo che sia giusto ricordarlo per questo anniversario, ma in generale ingli anniversari». Carloè uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio ma nonostante tutto, anche nella settimana che porta alla finale di Champions League, dove il suo Real Madrid sfiderà il Borussia Dortmund, non esita a ricordare l'ex compagno di squadra edella Roma nel giorno in cui cadono i 30 anni dalla sua scomparsa. Che cosa rappresenta Di? «Agostino è stata una figura importante per la Roma, per il calcio italiano, ma soprattutto a livello personale per ognuno di noi». Quale fu la prima reazione quando ha saputo della sua scomparsa? «E' stata una notizia molto triste, ero a Milano in quel periodo.