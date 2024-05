Il prossimo presidente del Messico sarà probabilmente questo scienziato ma i ricercatori sono divisi nel loro sostegno

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 30 maggio 2024) La potenzialedel: Claudia Sheinbaum Pardo L’ingegnere ambientale Claudia Sheinbaum Pardo potrebbe entrare nella storia come la prima donnadel. I sondaggi la pongono in testa con il 50% dei voti. Se eletta,uno dei pochi scienziati a guidare un paese. Laone tra iNon tutti imessicani supportano Sheinbaum Pardo. Alcuni temono che ripeta le politiche del suo predecessore, criticato per limitare la libertà scientifica e i fondi per la ricerca. Altri confidano nel suo background scientifico per migliorare il settore. Il percorso dalla scienza alla politica Sheinbaum Pardo, laureata in L'articolo Ildel, ma inelproviene da News Nosh.