Il prossimo avversario di Lorenzo Musetti al Roland Garros | una sfida che vale il n 1 del mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024)si è qualificato al terzo turno del, sconfiggendo in tre set il colombiano Daniel Galan e il francese Gael Monfils. Il tennista italiano è però ora atteso dall’ostacolo più temibile sulla terra rossa di Parigi, dove va in scena il secondo Slam della stagione: all’orizzonte c’è infatti laal fuoriclasse serbo Novak Djokovic, numero 1 dele vincitore di 24 Slam nel corso della propria leggendaria carriera. Il 22enne, attuale numero 30 del ranking ATP, dovrà inventarsi un’autentica magia se vorrà mettere seriamente in difficoltà il 37enne, che nei primi due turni ha liquidato il francese Herbert e lo spagnolo Carballes Baena senza particolari patemi d’animo. Curiosamentepotrebbe scrivere una pagina di storia del tennis italiano: se dovesse battere il ribattezzato Nole, infatti, regalerebbe il numero 1 dela Jannik Sinner.