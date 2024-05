Il primo trailer di ‘Oceania 2’ nelle sale italiane dal 27 novembre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 30 maggio 2024) Annunciato qualche mesa fa da Bob Iger – Chief Executive Officer di The Walt Disney Company – Oceania 2 saràa partire dal 272024. Il nuovo lungometraggio Disney Animation è il sequel del film del 2016 candidato all’Oscar e vede alla regia David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. La pellicola riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. A seguito di un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato. LEGGI ANCHE: — ‘Mufasa: Il Re Leone’, svelate le prime immagini dell’attesissimo film Disney Del nuovo epico film d’animazione Disney, possiamo ora vedere il, i poster e qualche immagine che alimentano la curiosità di vecchi e nuovi fan.