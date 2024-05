Il primo giugno arriva a Napoli la Vesuvio Gravel

Fonte : 2anews di 30 mag 2024

La Vesuvio Gravel è un evento cicloturistico non competitivo, che fa parte del circuito. La Vesuvio Gravel, primo evento per bici gravel, partirà dalla sede di Napoli Pedala, in Mostra d’Oltremare. Il prossimo 1 Giugno arriva a Napoli la Vesuvio Gravel, primo evento per bici gravel e come battesimo non poteva che scegliere il Vesuvio.

