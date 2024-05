Il Paradiso delle signore spoiler prossima stagione | chi si sposa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) Rimbalzano da una parte all’altra del web le anticipazioni sulla nonade Il, c’è un matrimonio all’orizzonte. Solamente poche ore fa alcuni dei protagoniste de Ilsono tornati sul set per dare il via alle riprese della nona. Al settimo cielo i fan che hanno accolto con gioia la notizia, nonostante l’addio ufficiale di Alessandro Tersigni, che sin dalla prima puntata ha vestito i panni di Vittorio Conti. Nel frattempo in rete iniziano a circolare alcune anticipazioni riguardanti la trama dei nuovi episodi, pare che due dei personaggi possano presto salire all’altare. La nonade Ilandrà in onda a settembre – notizie.com (fonte foto RaiPlay)Se lo scenario dovesse concretizzarsi allora vorrà dire che gli autori dello sceneggiato Rai avranno voluto esaudire uno dei desideri più grandi dei telespettatori.