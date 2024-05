Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Il padre di Kimi Antonelli, il pilota e team manager Marco Antonelli, in un'esclusiva intervista con Fanpage. . it svela alcuni retroscena su quello che è al momento il giovane talento più desiderato in Formula 1 che è oggi tra i candidati a sostituire Hamilton in Mercedes nel 2025 e al centro di un possibile passaggio dalla F2 alla F1 già nel corso di questa stagione.

Il papà di Kimi Antonelli | A 10 anni guidava con me la Lamborghini F1 oggi? Vorrei restasse in F2″