Il nuovo socio dell’Empoli? Potrebbe parlare americano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Empoli (Firenze), 30 maggio 2024 – La salvezza di domenica scorsa, entrata nella storia della società azzurra che mai ne aveva conquistate tre consecutive nel massimo campionato italiano, non è solo motivo di prestigio e vanto perché raggiunta da una realtà di neanche 50mila abitanti come Empoli, ma può anche aprire scenari fino a pochi anni fa impensabili. Ossia l’ingresso di unstraniero. Le voci di un interessamento per l’Empoli da parte di fondi di investimento al di fuori dei confini nazionali si rincorrono ormai da tempo. Non conosciamo l’identità di questi interlocutori, matrattarsi di soggetti americani. L’appealè cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni sotto la gestione di Fabrizio Corsi, grazie al costante mantenimento delle due categorie più alte del campionato italiano, ma soprattutto per la politica di gestione e per il modo di lavorare valorizzando i giovani.