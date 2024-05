Il nuovo E-Transit Custom 100% elettrico | la rivoluzione delle PMI

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 30 maggio 2024) IlE-di Ford è qui per rivoluzionare il businesspiccole e medie imprese. Questo furgone è stato progettato per offrire massima produttività grazie ai servizi connessi di Ford Pro e a novità come il volante reclinabile e il Vehicle Integration System. Innovazione e prestazioni L’E-è stato presentato a Francoforte e offre alle PMI l’opportunità di passare ai veicoli elettrici, migliorando l’efficienza operativa. Secondo uno studio, la quota di veicoli commerciali elettrici nei principali mercati è aumentata di cinque volte dal 2018 al 2023. Questo furgonedi nuova generazione ha un’autonomia fino a 337 km, con manutenzione ogni due anni senza limiti di chilometraggio. La batteria da 64 kWh, abbinata alla tecnologia a pompa di calore, ottimizza l’efficienza energetica e permette una guida più comoda in città grazie alla frenata rigenerativa.