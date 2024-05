Fonte : fanpage di 30 mag 2024

. Frasi complesse, punteggiatura scolastica e poche emoji: così si capisce se l'interlocutore fa parte di una generazione più vecchia. La linguistica aiuta a comprendere come comunicano le diverse generazioni e il modo in cui la lingua può essere utilizzata anche per identificarsi come diversi rispetto ai nostri genitori.

Il modo in cui scrivi i messaggi svela quanti anni hai | come capire l’età percepita sui social