Il libro che ricorda Eugenio Colorni a 80 anni dalla sua morte

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI - Il 30 maggio 1944, esattamente 80fa, il trentacinquennemorì in ospedale per le ferite riportate in seguito all'assalto della banda Koch nei pressi di piazza Bologna a Roma.fu socialista, partigiano, caporedattore dell'Avanti! clandestino e creatore nel 1941, durante il confino di Ventotene con Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, del preveggente manifesto 'Per un'Europa libera e unita', redatto mentre Hitler stava ancora conquistando il continente con le proprie armate. Sabato 8 e domenica 9 voteranno circa 359 milioni di cittadini europei che renderanno simbolicamente omaggio anche alla figura di. Nel 1941, Spinelli e Rossi scrissero parole valide ancora oggi: "La sconfitta della Germania non porterebbe automaticamente al riordinamento dell'Europa secondo il nostro ideale di civiltà.