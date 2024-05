Il grande ritorno di Carrie Bradshaw più bionda e sfavillante che mai

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il trend lanciato sul red carpet del Met Gala prosegue sul set di And just like that 3. Nelle ultime foto captate durante le riprese a New York, Sarah Jessica Parker risplende con una criniera a onde scolpite e super morbide. Spostando decisamente più in alto – grazie al suo fedelissimo dream team beauty – l’asticella degli hair look con extension a effetto naturale. Sarah Jessica Parker e il no al botox: «Sono un’attrice, devo poter muovere le sopracciglia» X Sarah Jessica Parker, di nuovo bombshell Le sperimentazioni con la tinta greige e i capelli silver sono momentaneamente archiviati.