Il governo Netanyahu è finalmente in crisi perché non ha un piano per Gaza

(Di giovedì 30 maggio 2024) In Israele è deflagrata unadistrisciante, dagli esiti incerti, che ha una caratteristica drammatica: è innescata da uno scontro al calor bianco tra i vertici militari e Benjamin. Uno scontro che non si era mai verificato nella storia israeliana che oggi vive una divaricazione netta, in piena guerra, tra le direttive strategiche delcivile e quelle dei vertici militari, le cui conseguenze saranno gravi. Il fuoco incrociato di dichiarazioni di segno opposto tra generali e premier è iniziato il 15 maggio con il ministro della Difesa, il generale Yoav Gallant, che pure è del Likud come Netanyhau, che gli ha ingiunto «di prendere una posizione chiara e di dichiarare che Israele non governerà la Striscia die che non vi sarà nessun suomilitare.