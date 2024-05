Il governo festeggia l’occupazione ma il lavoro è sempre più irregolare I dati | Illeciti nel 74% delle aziende 77% nel turismo e ristorazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Da settimane ilil record del tasso di occupazione: 62,1%, mai così alta in Italia. Nonostante l’economia stagnante, irelativi alle nuove assunzioni sembrano andare in direzione opposta. Ma di che tipo di occupazione stiamo parlando? Imostrano un’altissima incidenza di irregolarità in quasi tutti i settori e la situazione si deteriora di anno in anno. Viene in aiuto l’ultimo rapporto annuale di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del. Nota a margine: il documento è sul sito dell’Inl dallo scorso 26 aprile, ma per il secondo anno di fila non è stata diramata alcuna comunicazione sulla sua presentazione, a differenza che negli anni passati. Non solo: ilfattoquotidiano.it ha dovuto mettere a punto di suo pugno la classifica dei settori eRegioni con più irregolarità, visto che dall’Ispettorato sono arrivate risposte parziali ai chiarimenti sue tabelle mancanti.