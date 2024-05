Il Festival Ultraqueer | come creare spazi inclusivi attraverso l’atto performativo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’arte, in tutte le sue molteplici forme, può essere uno strumento potentissimo per diffondere la cultura dell’accettazione, la liberazione da catene e paradigmi del passato, il rispetto della diversità. La bellezza di corpi non conformi, che si ribellano alla rigidità degli attuali canoni estetici, la celebrazione di tutte le realtà identitarie, di genere e orientamento sessuale. Sono questi alcuni temi alla base di, il progetto – giunto alla terza edizione – che proporrà una rassegna di installazioni, performance e workshop tra Roma e Milano a giugno, nel mese del Pride. L’evento, intitolato quest’anno “Meteore Fest: loo è queer”, organizzato da TWM Factory e BASE Milano, si interroga sul ruolo e sulloo destinato alle comunità queer, cercando diluoghi di incontro, rappresentazione e riflessione.